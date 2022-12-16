تطعيم أكثر من نصف مليون طفل ضد شلل الأطفال بقنا

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، عن نجاح مديرية الصحة في تطعيم 572 ألف و30 طفل ضد مرض شلل الأطفال بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف تاوضروس، أن المديرية نجحت في الوصول إلي الأطفال المستهدفين من سن يوم وحتي خمس سنوات من خلال الفرق الطبية المدربة والتي بلغت ل 1456 فريق سواء الفرق الثابتة بالوحدات الصحية أو من خلال الفرق المتنقلة والتي جابت الشوارع والميادين ووصلت للأطفال بالمنازل.

من جانبه أوضح الدكتور خالد الزمقان مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية أن الحملة قد قدمت التطعيم للأطفال المصريين وغير المصريين بجميع القري والنجوع والأماكن الجبلية وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة العمل على وصول التطعيمات الروتينية لجميع الأطفال المستفيدين.