عودة الجزيري في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

يلتقي الزمالك مع مستضيف البنك الأهلي في الخامسة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المواجهة أمام مستضيفه البنك الأهلي، وعينه على النقاط الثلاث من أجل مواصلة مطاردة الأهلي في الصدارة.

ويحتل الزمالك قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن غزل المحلة الوصيف الذي خاض 7 مباريات و4 نقاط عن الأهلي المتصدر بعد خوضه 6 مباريات، فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز 12 برصيد 6 نقاط.

وأعلن فيريرا غياب لاعبه مصطفى شلبي؛ لمعاناته من إجهاد عضلي تعرض له في مباراة بيراميدز الماضية، فيما غاب أيضًا عبدالله جمعة لمعاناته من نزلة برد وكذلك خلت القائمة من اسم سيف جعفر، كما استمر غياب السنغالي إبراهيما نداي، ومحمد عبدالشافي للإصابة.

وشهدت قائمة الزمالك على جانب آخر عودة الثنائي عمر جابر، بعد تعافيه من الإصابة، والتونسي سيف الدين الجزيري، العائد من قطر بعد انتهاء مشاركة منتخب تونس في كأس العالم 2022، وكذلك محمد أشرف روقا بعد انتهاء إيقافه.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري وأحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور، عمرو السيسي وسيد عبد الله نيمار .

الهجوم: سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو ويوسف حسن.