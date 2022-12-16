محافظ مطروح: افتتاح فرع لدار الإفتاء بالمحافظة تأكيد على حاجتنا إلى الخطاب الدينى الوسطي

قال خالد شعيب محافظ مطروح، إن افتتاح فرع دار الإفتاء بالمحافظة تأكيد لحاجتنا إلى الخطاب الديني الوسطي، مع مرجعية دينية تقوم على أساس علمي وفقهي وديني صحيح دون تعصب، من خلال مؤسساتنا الدينية المعنية، وعلى رأسها مؤسسة دار الإفتاء المصرية كأهم مؤسساتنا الدينية العريقة.

ولفت إلى أهمية طرح الحلول الفقهية والشرعية بكل ما تحمله من تراث ديني وعلمي مستنير تهدف إلى الحفاظ على قوام وكيان المجتمع وتماسكه وترابطه، خاصة مع انتشار عدد من الوسائل المؤثرة على حركة المجتمع وثقافته ووعيه كوسائل الاتصال الحديثة والحاجة إلى نبذ كل أشكال العنف أو التعصب الديني.

وافتتح محافظ مطروح اليوم الجمعة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، مقر دار الإفتاء الجديد بمطروح.

يأتي الافتتاح بعد توقيع بروتكول تعاون مع دار الإفتاء المصرية لإنشاء فرع جديد لدار الافتاء المصرية بمطروح، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي 107 لذكرى انتصارات معركة وادي ماجد عام 1915.

ووجه محافظ مطروح الشكر لفضيلة مفتى الديار المصرية لاختيار محافظة مطروح لافتتاح فرع جديد للدار؛ ما يؤكد على استمرار الاهتمام الدائم من القيادة السياسية الرشيدة بمكانة ومستقبل محافظتنا الواعدة.

ويقع مبنى فرع دار الإفتاء الجديد بمطروح على مساحة 135 مترا، ويتكون من طابقين بتكلفة نحو 3 ملايين جنيه ويضم 6 مكاتب لأمناء الفتوى، بجوار مكتبة مصر العامة بمطروح.