نيويورك تحظر بيع الحيوانات الأليفة

قررت إدارة ولاية نيويورك الأمريكية التي يسودها الديمقراطيون منع أي بيع للقطط والكلاب والأرانب في محلات تجارية.



ودخل القرار حيز التنفيذ بداية عام 2024؛ ليشكل ضربة قاصمة لأصحاب محلات الحيوانات وليلقي ترحيب من نشطاء حقوق الحيوان.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن السيناتور مايكل جينروس المأيد للقرار قوله بإن نيويورك أضحت مورد لتلك التجارة القاسية على الحيوان، بينما لن يضر كثيرا إغلاق المحلات المختصة ببيع الحيوانات.



وأصدرت أن ولايات كاليفورنيا وميريلاند وإلينوي، خلال الأعوام الماضية قرارات مماثلة ليقتصر بيع الحيوانات بها على المربين.



ويحظر القرار الجديد بنيو يورك على كل مربي في المنزل بيع أكثر من 9 حيوانات في السنة، بينما يسمح بتوفير الحيوانات للتبني دون مقابل.



ويقول إيميليو مالك لإحدي متاجر الحيوانات إن كل صناعة بها الصالح والسيئ، وأنه لا ذنب للبقية ليتعرضوا لذلك القرار.



وتقول ليسا هيني مربية كلاب لغرض البيع والتي يتيح لها القانون بيع الكلاب التي تربيها بالمنزل أن المحلات تبيع كلاب غير معروفة المصدر، ولا تشجع المشترين على اقتنائها لسوء حالتها داخل المحلات.