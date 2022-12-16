توريد 42 ألف طن أرز بكفر الشيخ

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إنه تم توريد 42091 طن أرز بكفر الشيخ حتى اليوم الجمعة، بـ21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وذكر الهابط، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها.

وشدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة.

وأكد أن حملات التموين مستمرة لضبط محتكري السلعة بالمخازن ممن لم يبلغوا عن الكميات التي بحوزتهم مستمرة بدون هوادة، مشيرًا إلى أنه يهيب المواطنين بالتبليغ عن محتكري السلع لأنهم بذلك يتم إصابة الاقتصاد بالضرر للبلاد، والأرز سلعة استراتيجية مهمة جدا.