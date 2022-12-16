ظاهرة جديدة يضيفها منتخب المغرب: الأمهات يحتلن مكان الزوجات في مونديال قطر

خطف احتفال لاعبي المنتخب المغربي مع أمهاتهم عقب تحقيق الانتصار في مباراتي إسبانيا والبرتغال، الأنظار في بطولة كأس العالم 2022، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة الحالية، ومن المقرر أن تستمر منافسات المونديال حتى 18 من شهر ديسمبر الجاري.

وكان من المعتاد في النسخ السابقة لبطولة كأس العالم، أن يحتفل اللاعبون مع زوجاتهم وأبنائهم عقب نهاية المباريات، ولكن شهدت نسخة مونديال قطر ظاهرة جديدة ، حيث أصبحت الأمهات هي من تشارك اللاعبين الاحتفال بتحقيق الانتصار داخل الملعب.

واتجه أشرف حكيمي الظهير الأيمن لمنتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى والدته المتواجدة في المدرجات عقب نهاية مباراة البرتغال، وذلك من أجل تقبيلها والاحتفال معها بتحقيق الانتصار، كما ذهب سفيان بوفال لاعب فريق أنجيه الفرنسي، إلى والدته عقب نهاية المباراة أيضًا، لكي تدخل معه إلى أرضية ملعب الثمامة؛ للاحتفال بالتأهل التاريخي لمنتخب أسود الأطلس إلى الدور نصف النهائي من المونديال.

بينما صعد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، إلى مدرجات ملعب الثمامة عقب نهاية مباراة البرتغال مباشرة، لتحية والدته والاحتفال معها بالتأهل التاريخي إلى المربع الذهبي للمونديال.

وفي مباراة إسبانيا بدور الـ 16 من مونديال 2022، ظهر نايف أكرد مدافع منتخب المغرب، على الهواء برفقة والدته، حيث احتضنته بحرارة عقب نهاية المباراة بفوز أسود الأطلس، كما احتفل اللاعب عبدالحميد صابيري مع والدته، بعدما صعد إليها في مدرجات ملعب المدينة التعليمية، وذلك من أجل تقبيلها.

وكان احتفال لاعبي المنتخب المغربي مع أمهاتهم عقب نهاية مباراة البرتغال، الحدث الأبرز في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية خلال الساعات الماضية.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على الإنستجرام، لقطات من احتفال أشرف حكيمي مع والدته، معلقًا عليها: « الأم صورة مصغرة للوطن، ولاعبو المغرب يعرفون ذلك، ولهذا تراهم دوما يحتفلون رفقة والداتهم بعد كل مباراة لأسود الأطلس».

فيما قالت صحيفة «عكاظ» السعودية: «خطف لاعبو المنتخب المغربي الأضواء والشهرة في كأس العالم، لاهتمامهم وحرصهم على الاحتفال مع أمهاتهم بعد أي فوز أو تأهل إلى الأدوار القادمة».

وأضافت صحيفة عكاظ: «فرسخوا عادة إيجابية للنشء تستحقها كل أم على وجه الأرض».

ومن جانبها صحيفة «ليبيا المستقبل»، كتبت في عنوانها: «نجوم المغرب في كأس العالم بعد الانتصار التاريخي : أمك ثم أمك ثم أمك».

وأوضحت الصحيفة الليبية: «يولي لاعبو المغرب اهتمامًا كبيرًا بأمهاتهم، باعتبار ذلك من الأسباب الأساسية للتوفيق والنتائج التاريخية غير المسبوقة التي يحققونها في المونديال».

بينما علقت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، على احتفال لاعبي المنتخب المغربي مع أمهاتهم، قائلة: «أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات».

وتابعت الصحيفة الإماراتية: «أمهات لاعبي المغرب كانت الظاهرة الأبرز في المونديال، برغم أن عددا كبيرا من لاعبي المنتخبات اصطحبوا أسرهم وآبائهم وأمهاتهم معهم باعتبار أن كأس العالم حدث قد لا يتكرر لبعض اللاعبين».

وتحدثت قناة «المملكة» الأردنية، عن احتفال لاعبي المنتخب المغربي مع أمهاتهم، قائلة: « أمهات لاعبي منتخب المغرب يخطفن الأضواء ويسهمن بالنتائج التاريخية لأسود الأطلس.. والركراكي يستعين بهن لتحفيز اللاعبين وتخفيف الضغوط عنهم».