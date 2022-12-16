السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها من السفر إلى جنوب المملكة

حذرت السفارة الامريكية في الأردن رعاياها من السفر إلى جنوب البلاد، بسبب التقارير عن الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء الأردن وخاصة في الجنوب.



وقالت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني "بسبب تقارير بشأن الاحتجاجات المستمرة وإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة على المركبات في الشوارع والطرق السريعة في جميع أنحاء الأردن وخاصة في الجنوب، تم منع موظفي الحكومة الأمريكية من السفر الشخصي والرسمي إلى محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة حتى إشعار آخر".



وأضاف البيان: "تتكرر حالات إغلاق الطرق والحوادث الأمنية ذات الصلة ولا يمكن التنبؤ بها، كما أن خدمات الطوارئ تواجه تأخيرات كبيرة عند الاستجابة لطلبات المساعدة".



وأعادت السفارة الامريكية تذكير مواطنيها بأنه حتى الاحتجاجات التي يقصد منها أن تكون سلمية يمكن أن تتحول إلى المواجهة، وربما تتصاعد إلى أعمال عنف، كما دعت إلى متابعة وسائل الإعلام المحلية.



كانت مديرية الأمن العام الأردنية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان؛ إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس، فضلا عن إصابة ضابط وصف ضابط بعيارات نارية، أثناء تعاملهم مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.



ولم تشر المديرية إلى الأسباب وراء أعمال الشغب، غير أن ترددت تقارير أن السبب وراءها ارتفاع أسعار المحروقات.