 الولايات المتحدة والهند تبحثان استعدادات رئاسة نيودلهي لمجموعة العشرين - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة والهند تبحثان استعدادات رئاسة نيودلهي لمجموعة العشرين

أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 6:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 6:21 ص

بحثت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار اليوم /الجمعة/، استعدادات رئاسة الهند لمجموعة العشرين.
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني أن نولاند اجتمعت مع جايشانكار قبل حضور الإحاطة التي استضافتها الهند في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب، حيث ناقشا أيضا الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف لدعم الأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وعلى الصعيد العالمي.
وتسلمت الهند رئاسة مجموعة العشرين ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بداية من شهر ديسمبر وحتى 30 نوفمبر 2023.
يشار إلى أن مجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وتمثل هذه الدول مجتمعة 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75 % من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم.

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