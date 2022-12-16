الولايات المتحدة تؤكد أهمية شراكتها الاستراتيجية مع كينيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء لقائه الرئيس الكيني ويليام روتو، على هامش القمة الأمريكية الإفريقية، الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكتها الاستراتيجية مع كينيا.

وأعرب بلينكن عن امتنانه لتعاون كينيا في مجلس الأمن الدولي وتعهد بمواصلة العمل على الأولويات العالمية المشتركة، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني اليوم /الخميس/.

كما شدد بلينكن على العلاقات والتجارية القوية بين البلدين، وأقر بقيادة كينيا في معالجة التحديات الأمنية الإقليمية الحرجة في شمال إثيوبيا وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والصومال.