زيلينسكي: آمال عبدة الصواريخ في موسكو زائفة

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على شبكة الطاقة الأوكرانية لم تغير شيئا بشأن استعداد الأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم.



وقال زيلينسكي، مساء اليوم الجمعة، في خطابه اليومي المسجل بالفيديو: "مهما كان ما يأمله عبدة الصواريخ في موسكو، فإنه لن يغير ميزان القوى في هذه الحرب".



وأضاف أنه ما يزال لدى روسيا صواريخ كافية لشن مزيد من الهجمات الضخمة، مستدركا بالقول: "لكن لدينا ما يكفي من التصميم والثقة بالنفس للتعامل مع أنفسنا بعد هذه الضربات".



وأكد زيلينسكي على العمل الفعال للدفاع الجوي الأوكراني، الذي أسقط معظم الصواريخ الذكية والعادية التي أطلقت صباح اليوم.



وقال زيلينسكي: "لكن مع الأسف كانت هناك إصابات، والإرهابيون يحتاجون إلى مثل هذه الكمية الهائلة من الهجمات الصاروخية بحيث تصل بعض "منتجاتهم" على الأقل إلى أهدافها المقصودة".



وأشار زيلينسكي إلى أنه بعد الحرب سيكون من المحتمل أن يرتبط معنى كلمة "الإرهاب" من قبل معظم سكان العالم بـ"الأعمال المجنونة التي تقوم بها روسيا".



ووفقا لتصريحات الدفاع الجوي الأوكراني، اعترض نظام الدفاع الجوي هناك ما يقرب من 80 بالمئة من 76 صاروخا شملتها الضربة الروسية.



ومن بين 72 صاروخا مبرمجا، وأربعة صواريخ موجهة، تم إسقاط 60، كما أوضح زيلينسكي، وبحسب الإدارة العسكرية في كييف، فإن الضربة الرئيسية كانت تستهدف العاصمة كييف.



ومن بين 40 صاروخا أطلقت على العاصمة، تم اعتراض 37، فوق المدينة التي يصل عدد سكانها إلى ثلاثة ملايين نسمة.



تتهم الحكومة الأوكرانية روسيا بالإرهاب، بسبب هذه الهجمات على إمدادات الطاقة في البلاد – بهدف إغراقها في الظلام والبرد.