مسؤول إماراتي: ماراثون زايد أداة فاعلة لتحقيق السلام والتقارب بين شعبي مصر والإمارات

أكد رئيس الشؤون الاستراتيجية بحلبة مرسى ياس، عضو اللجنة العليا المنظمة لماراثون "زايد الخيري" أحمد محمد هلال الكعبي، أن الماراثون وسيلة وأداة فاعلة لتحقيق السلام والتقارب والمحبة والوئام بين الشعبين المصري والإماراتي، ودعم الاحتياجات الإنسانية.

وأشاد الكعبي - حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) - بالعلاقات الرياضية بين مصر والإمارات، مشيرا إلى أنها تستند إلى روابط وطيدة وتقوم على ثوابت تاريخية وقيم أصيلة ومتوارثة وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مؤكدا أن فكرة الماراثون الخيري ولدت عملاقة وتواصل مسيرتها بنجاح لافت وتركت أثارها البارزة.

وأشار الكعبي إلى أن استثمار الرياضة في غايات إنسانية نبيلة يكرس سمو الفكرة ويعكس رؤية الإمارات حول طرق التعاون مع الدول الشقيقة ومد يد العون بما يحقق مصالح الشعوب أولا.

وذكرت (وام) أن الأيام القليلة الماضية شهدت إقبالا كبيرا على التسجيل للمشاركة في النسخة السابعة من ماراثون زايد الخيري بالإسكندرية، الذي سيقام يوم 23 من ديسمبر الحالي.