جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، التزام الولايات المتحدة بتعميق وتوسيع شراكة الولايات المتحدة مع الدول الإفريقية؛ لمواجهة التحديات والفرص المشتركة خلال هذا العصر بشكل أفضل.

وأكد البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني اليوم الخميس، اهتمام حكومة الولايات المتحدة بمتابعة تنفيذ الالتزامات المعلنة خلال القمة الأمريكية-الافريقية المنعقدة حاليا في واشنطن.

وأوضح البيان أنه تحقيقا لهذه الغاية، استحدثت الإدارة الأمريكية منصبا جديدا لتنسيق جهود تنفيذ التزامات قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.

وأضاف أن هذا المنصب الرفيع من شأنه أن يظهر بأن هذه الشراكة المعززة ليس مجرد أقوال، بل أفعال.

وبحسب البيان، سوف تعين الخارجية الأمريكية جوني كارسون كممثل خاص لتنفيذ الاتفاقيات المعلنة خلال القمة الأمريكية-الافريقية.

وأفاد البيت الأبيض في بيانه بأن السفير كارسون سوف ينسق مع ممثلي الحكومة الأمريكية والأفريقية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان أن تؤدي الحوارات المهمة التي بدأت خلال القمة إلى اتخاذ إجراءات دائمة.

وأضاف أنه من مهام الممثل الأمريكي الرئاسي الخاص العمل أيضًا مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لاستكشاف آليات للمشاركة المستقبلية رفيعة المستوى.

وأعرب البيت الأبيض عن تطلعه إلى إشراك جوني كارسون في هذه الجهود، لافتا إلى أن كارسون كرس حياته المهنية التي استمرت 37 عامًا للدبلوماسية الأفريقية، حيث شغل منصب مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية وكان سفير الولايات المتحدة لدى كينيا وأوغندا وزيمبابوي وعمل أيضًا في بوتسوانا وموزمبيق ونيجيريا، وكان متطوعًا في قوات حفظ السلام في تنزانيا.

وأشار إلى أن القمة الأمريكية الافريقية المنعقدة حاليا في واشنطن العاصمة، جددت عزم واشنطن على العمل بشكل تعاوني مع الحكومات والشركات والشعوب الإفريقية لتعزيز العلاقات بين الناس وبناء اقتصاد عالمي قوي ومستدام وتعزيز التكنولوجيا الجديدة والابتكار وتعزيز النظم الصحية والاستعداد للوباء القادم ومعالجة أزمات الأمن الغذائي والمناخ ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز السلام والأمن.



