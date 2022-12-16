متحف آثار طنطا ينظم ملتقى علمي تحت عنوان الدور الحضاري للمكتبات قديما وحديثا

نظم متحف آثار طنطا، اليوم، ملتقى علمي تحت عنوان «الدور الحضاري للمكتبات قديما وحديثا»، بدأ الملتقى بكلمة افتتاحية عن موضوع الملتقى ألقاها الدكتور عماد بدير – مدير عام المتحف، تلاها ثلاثة محاضرات، الأولى ألقاها الدكتورعادل زين العابدين – أستاذ الآثار المصرية القديمة ووكيل كلية الآداب جامعة طنطا للدراسات العليا، تحت عنوان (المكتبات في مصر القديمة).



والثانية ألقتها إسراء عبد الجواد أحمد – مسئول شئون المكتبات بقطاع المتاحف تحت عنوان «مكتبات قطاع المتاحف -إنشاء وتطوير – من فكرة إلى حقيقة»، والثالثة ألقتها نيفين حمدى زايد - مدير دار الكتب بطنطا، تحت عنوان (المكتبة العامة ودورها في نشر الوعي الثقافي والمجتمعي والبحث العلمي).



وفي الختام، تحدثت المحاضرة عن تاريخ المكتبات فى العالم ألقاها الدكتور تامر الكاشف – المستشار الثقافي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وتم تكريم المشاركين من محاضرين وطلاب، وتم توزيع شهادات التقدير عليهم.