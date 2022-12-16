 متحف آثار طنطا ينظم ملتقى علمي تحت عنوان الدور الحضاري للمكتبات قديما وحديثا - بوابة الشروق
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متحف آثار طنطا ينظم ملتقى علمي تحت عنوان الدور الحضاري للمكتبات قديما وحديثا

إسلام عبد المعبود
نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 11:11 م | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 11:11 م
نظم متحف آثار طنطا، اليوم، ملتقى علمي تحت عنوان «الدور الحضاري للمكتبات قديما وحديثا»، بدأ الملتقى بكلمة افتتاحية عن موضوع الملتقى ألقاها الدكتور عماد بدير – مدير عام المتحف، تلاها ثلاثة محاضرات، الأولى ألقاها الدكتورعادل زين العابدين – أستاذ الآثار المصرية القديمة ووكيل كلية الآداب جامعة طنطا للدراسات العليا، تحت عنوان (المكتبات في مصر القديمة).

والثانية ألقتها إسراء عبد الجواد أحمد – مسئول شئون المكتبات بقطاع المتاحف تحت عنوان «مكتبات قطاع المتاحف -إنشاء وتطوير – من فكرة إلى حقيقة»، والثالثة ألقتها نيفين حمدى زايد - مدير دار الكتب بطنطا، تحت عنوان (المكتبة العامة ودورها في نشر الوعي الثقافي والمجتمعي والبحث العلمي).

وفي الختام، تحدثت المحاضرة عن تاريخ المكتبات فى العالم ألقاها الدكتور تامر الكاشف – المستشار الثقافي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وتم تكريم المشاركين من محاضرين وطلاب، وتم توزيع شهادات التقدير عليهم.

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