السيسي يستقبل في واشنطن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، في مقر إقامته بواشنطن، ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس أكد اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي انطلاقاً من حرص مصر على تعزيز التعاون بينها وبين البنك الدولى امتدادا للشراكة المثمرة بين الجانبين خاصة في ضوء الأزمات الدولية المتعاقبة التي يتعرض لها العالم وتبعياتها على كافة الحكومات لاسيما من الدول الناشئة، وذلك لدعم الجهود الوطنية بمصر للحفاظ على مسار التنمية الشاملة الذي تسلكه الدولة بكافة محاوره الاقتصادية والاجتماعية.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية.



وعقب وصول الرئيس السيسي، للعاصمة الأمريكية واشنطن، كان في استقباله كبار رجال الدولة الأمريكيين، وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن.



كما حرصت الجالية المصرية على استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الإقامة في واشنطن.



والقمة الأمريكية الإفريقية الثانية يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمشاركة 49 من القادة الأفارقة لتعزيز الرؤية المشتركة بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية الإفريقية.