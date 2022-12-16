تموين الإسكندرية: حملات يومية لمتابعة مدى التزام التجار بوضع أسعار السلع

أكد إسلام عبد الباقي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرىة، أن قرار كتابة الأسعار على السلع الأساسية والاستراتيجية يؤدي مباشرة إلى ضبط منظومة تداول السلع الغذائية، وسرعة دورة رأس المال لإقبال المواطنين على الشراء، مشيرا إلى أن غلاء الأسعار يؤدى إلى العزوف؛ ما يسبب حالة الركود.

وأضاف عبد الباقي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الانضباط في كتابة الأسعار على السلع من مصلحة المواطن المستهلك في المقام الأول، ويهدف إلى تحقيق التوازن، والتصدي لجشع التجار الذين يستغلون الأزمات للتلاعب بالأسعار.

فيما أكد محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن مديري الإدارات يشنون حملات رقابية يومية بالتنسيق مع مباحث التموين، لمتابعة مدى التزام المنافذ التجارية من وضع الأسعار، وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وشدد سعد الله في تصريحات لـ"الشروق"، على كتابة أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية على كل أنواع السلع الغذائية بالأسواق والمنافذ التجارية والسلاسل، والتزام البيع بالسعر المعلن، لافتا إلى تحرير أكثر من 86 محضرا في يومين للبيع بأزيد من التسعيرة وأخرى خاصة بعدم الإعلان عن السعر في أحياء الجمرك والمنتزه.