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التعادل يحسم مواجهة حرس الحدود والمصري في الدوري

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 4:55 م | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 4:55 م

حسم التعادل السلبي مباراة المصري البورسعيدي وحرس الحدود، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

حاول المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني الجديد حسام حسن خطف نقاط المباراة الثلاث في أول مشواره مع الفريق البورسعيدي، لكن محاولاته باءت بالفشل أمام صلابة ويقظة دفاعات حرس الحدود.

على الجانب الآخر لم تنجح محاولات حرس الحدود على مدار شوطي المباراة لتسجيل هدفًا يؤمن نقاط المباراة الثلاث لصالح لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد المصري البورسعيدي للنقطة السابعة ويحتل المركز الـ11، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود للنقطة الثالثة في المركز الـ17.


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