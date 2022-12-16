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أثنى اللاعب الأرجنتيني الدولي السابق دييجو ميليتاو على أداء مواطنه ليونيل ميسي، مؤكدا أنه يستحق التواجد في نهائي مونديال قطر.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الفرنسي يوم الأحد المقبل على استاد لوسيل في نهائي مونديال قطر.

ويشارك ميسي في مباراته الـ26 في كأس العالم أمام فرنسا، في إنجاز غير مسبوق حيث يستعد لتحطيم الرقم القياسي للالماني لوثار ماتيوس الذي خاض 25 مباراة بالمونديال.

كما أصبح ميسي الهداف التاريخي للتانجو الأرجنتيني في كأس العالم برصيد 11 هدفا متخطيا إنجاز جابريل باتيستوتا الذي سجل عشرة أهداف.

وقال ميليتاو عن ميسي اليوم الخميس: "نحن نعرفه، نعرف ما يستطيع القيام به، وأنه أفضل لاعب في العالم". وأضاف "يقدم مسيرة استثنائية في كأس العالم ويستحق ذلك".

وأوضح ميليتاو: "أفضل فريقين بلغا النهائي، هي مباراة صعبة للغاية ولكننا نثق بالفريق". وتابع "سعداء بتمكنا من بلوغ النهائي، أتمنى أن يشهد يوم الأحد مباراة نهائية جيدة ، وأن نحقق ما نتطلع إليه منذ فترة طويلة".

وختم ميليتاو بالقول: "هذا الفريق منح الكثير من السعادة للناس، من خلال مساره في كوبا أمريكا 2021، وينبغي أن يشعر بالسعادة والحماس".