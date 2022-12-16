مندوب ليبيا يطلب دعم مجلس الأمن للحوار الوطني

دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، مساء الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى دعم مبادرات الحوارات الوطنية التي تسعى إلى جمع الأطراف الليبية داخل ليبيا، وآخرها مقترح المجلس الرئاسي رعاية حوار بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة، وذلك للاتفاق على فترة انتقالية ضمن جدول زمني تنتهي بإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.



وقال السني، في كلمته بجلسة مجلس الأمن: لا يفوتنا أن نذكر بأهمية دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي اجتمعت في تونس أخيرًا، حيث جرى بحث تسريح المقاتلين، وإصلاح القطاع الأمني، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، ودراسة بناء نواة جيش ليبي موحد تحت قيادة مدنية واحتكار الدولة للسلاح، وفقاً لبوابة الوسط الليبية.



وأضاف: نعيد تحذيرنا لبعض الدول التي تحاول وضع يدها والحجز على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، لأن التجميد في الأساس للحفاظ عليها وحمايتها وليس لنهبها، واستخدامها في تسويات أو تعويضات، وهذا مخالف لقرارات مجلس الأمن ولن نسمح بذلك.



كما أشار إلى الطلب السابق برفع أسماء مواطنين مدرجين على قائمة العقوبات، سواء لدواعٍ إنسانية أو انتفاء سبب وجودهم على القائمة من أساس، داعيًا إلى عدم تسييس هذا الملف.



وأكد على أن حل الأزمة الليبية يكمن في إنهاء التدخلات الأجنبية والتزام كل الأطراف بالاستحقاقات المطلوبة، مع دعم المجتمع الدولي للشعب الليبي لتحقيق إرادته، وتابع: تحملنا نفس الدواء لسنوات، ولازال المرض مزمنًا.. على الجميع احترام صوت الشعب الليبي وملكيته للحل ورغبته في إنهاء الصراع، ودعم الجهود الخالصة والوطنية للتوافق على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وإنهاء جميع المراحل الانتقالية.