قائد روسي: الفوج الثاني من صواريخ أفنجارد يبدأ مهامه القتالية

أعلن قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسي سيرجي كراكييف اليوم الجمعة، أن الفوج الثاني من صواريخ "أفنجارد" الفرط صوتية سيبدأ مهامه القتالية في روسيا في 17 ديسمبر وهو يوم تأسيس القوات.

وقال كراكييف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن الفوج الثاني للصواريخ الروسية العابرة للقارات سيباشر أداء المناوبات القتالية ضمن تشكيلة فرقة "ياسنسكي"، لافتا إلى أن القوات الصاروخية الاستراتيجية تنفذ 60% من مهام الردع النووي.

يذكر أن القوات النووية الاستراتيجية الروسية تضم حاملات صواريخ تابعة لقوات الفضاء الروسية وأسطول غواصات نووية استراتيجية، وكان الفوج الأول من صواريخ "أفنجارد" قد تولى مهامه القتالية في عام 2021.