إبراهيم عيسى: التشاور في أوقات الأزمات يصل لدرجة الواجب الوطني

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الأزمة الاقتصادية كبيرة وهائلة وطاحنة وهو ظاهر فيما يعانيه كل بيت في مصر، مشيرًا إلى أن الأزمة لا يستطيع أحد أن ينكرها أو ينكر أسبابها، ولكن هناك من يحاول أن ينكر ثقلها وحجمها.

وأضاف "عيسى" خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أن نقد الحكومة وأدائها وأجهزة الدولة والحكم والتشاور والتشارك والتساؤل والشفافية في أيام الأزمات يصل إلى درجة الواجب الوطني، كما أن انصات اجهزة الدولة لأي نقد أو اختلاف أو نقاش يكون في وقت الأزمات فريضة وطنية واجبة على الحكم والحكومة.

وتابع، أن الجميع يريد لمصر السلامة والاستقرار والجميع يتمتع بالحس الوطني ولذلك أجهزة الدولة مطالبة بالمرونة والإنصات، موضحًا أن جميع المواطنين يرغبوا نجاح الحكومة واستقرار الحكم وعبور الأزمة.

وأردف، أن كل المنتقدين والمعارضين يدركوا إخلاص النية في الحكومة ولا أحد يطعن في الإخلاص أو في عزيمة الإرادة من الحكومة لأنه شيء مسلم به، ولكن النقد هو لمنع أي فوضى أو انفجار، مؤكدًا أن الجميع يسعى لتحول الأزمة لفرصة والمحنة لمنحة آلهية لنعدل مسارنا ونعرف عيوبنا ومشكلاتنا لنخرج من المرض بحصانة ومناعة.