عمال السكك الحديدية البريطانية يضربون بعد فشل المحادثات بشأن الرواتب

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يبدأ غدا الجمعة إضراب جديد لعمال السكك الحديدية في بريطانيا ،بعدما فشلت المحادثات في حل خلاف شديد بشأن الرواتب والوظائف وظروف العمل.

ومن المقرر أن يضرب أعضاء النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل عن العمل لمدة 48 ساعة، ليصيبوا خدمات السكك الحديدية بالشلل في شتى أنحاء البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الخميس.

وسيشمل توقف الخدمات 14 شركة سكك حديدية إلى جانب "نتورك ريل" التي تدير معظم شبكة السكك الحديدية في البلاد.

ويتم حث الركاب على عدم السفر إلا للضرورة.

ومن المقرر أن تبدأ الخدمات في وقت متأخر وأن تنتهي قبل المعتاد، وستخلو بعض المناطق من رحلات القطارات.

وانعقد اليوم الخميس اجتماع لبحث أزمة الأجور والوظائف وظروف العمل ،لكنه لم يسفر عن حل .

وقالت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل: "حضرت النقابة محادثات عقدها وزير السكك الحديدية (هو ميريمان) الليلة وحضرت كذلك (نتورك ريل) و مجموعة (ريل ديليفري جروب) واتفقوا على عقد المزيد من المحادثات".