بايدن مازحا مع القادة الأفارقة حول زيارته القارة: سأتناول طعامكم بشراهة

- الرئيس الأمريكي يصف نفسه بـ"القريب الفقير" بعد عشاء مع 49 زعيما إفريقيا في البيت الأبيض

مازح الرئيس الأمريكي جو بايدن، عددا من القادة الأفارقة المشاركين في القمة الأمريكية الإفريقية الثانية بواشنطن بشأن خطته زيارة إفريقيا، حيث وصف نفسه بـ"القريب الفقير" الذي يتوق لتناول الطعام بشراهة في دول القارة السمراء.

وقال بايدن في مركز المؤتمرات بالعاصمة واشنطن بعد استضافته 49 من القادة الأفارقة لتناول عشاء في البيت الأبيض، يوم الأربعاء: "ممتن لأنكم جميعا حضرتم إلى واشنطن لحضور القمة الأمريكية الأفريقية، وأنا حريص على زيارة قارتكم"، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأضاف بايدن مازحا: "قلت لمن دعوني منكم لزيارة بلدانهم، كونوا حذرين لأنني قد أحضر. الأقارب الفقراء دائما يحضرون ويأكلون الطعام ويبقون أطول مما ينبغي، الأثرياء لا يفعلون أبدا". وتابع: "أتطلع إلى رؤية العديد منكم في بلدانكم".

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن، الذي وصف نفسه سابقا بأنه "من ذوي الطبقة المتوسطة"، يمزح كثيرا بشأن كونه فقيرا، على الرغم من كونه وزوجته جيل بايدن تمكنا من جني دخلا غير متوقع بلغ 15.6 مليون دولار في عامي 2017 و2018 بعد تركه لمنصب نائب الرئيس.

وبعد ساعات من مزحه، ألقى بايدن خطابا أمام القمة تحدث فيه بإسهاب عن جهود الولايات المتحدة لمساعدة الدول الفقيرة في إفريقيا على التعامل مع ارتفاع تكاليف الغذاء نتيجة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

واختتمت القمة الأمريكية الأفريقية الثانية، مساء الخميس، بالتقط القادة الأفارقة صورة جماعية بحضور الرئيس بايدن.

وأعلن الرئيس الأمريكي في كلمته أمام القمة، أن إدارته ستطلب موافقة الكونجرس على تقديم 21 مليار دولار لمساعدة لدول إفريقيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعزز شراكاتها الاقتصادية مع إفريقيا، وستعمل على تخفيف عبء الديون عنها.