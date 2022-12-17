مطروح: تنفيذ مشروعات بـ900 مليون جنيه في مشروعات توليد وربط الكهرباء خلال عامين

قال اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، إنه تم تنفيذ 28 مشروعا في مجال توليد وربط شبكات الكهرباء بتكلفة 867.004 مليون جنيه خلال خطة 20/21-21/22.



وأوضح سكرتير عام محافظة مطروح، أنه تم إحلال وتجديد 12 محولا لفك اختناق 38 محولا لتحسين الجهد، واستقرار التغذية لدى المشتركين.



وجرى إنشاء محطة محولات شرق مطروح وتوصيل التيار الكهربائي لعدد 19 مشروع محطات وروافع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحويل شبكة مدينة الضبعة من جهد 11 إلى جهد 22 ك.ف.



وتم إنشاء محطة محولات الضبعة وتم استيعاب جميع الأحمال المطلوبة، وتغذية مدينة الضبعة.



ونظرا للتوسعات التي حدثت في مدينة العلمين، تم إنشاء موزع المهندس ماهر أباظة لمجابهة تطور الأحمال الحالية والمستقبلية، وتركيب عدد 2 وحدة توليد ديزل كاتربلر قدرة 2×5.2 م.ف.أ، وتم تشغيلهما لتدعيم القدرة المركبة بمحطة توليد سيوة؛ لمجابهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتدعيم قرية الجارة بسيوة بعدد (3) وحدات توليد ديزل، وتم تغذية المناطق البعيدة وتغذية القرية بالتيار الكهربائي على مدار الساعة.



بالإضافة إلى تأمين عدد 2 خزان سولار بمحطة كهرباء سيوة سعة الخزان الواحد 1000 طن، من خلال تركيب خط إطفاء حريق، كما تم تأمين المبنى الإداري للمحطة،وتزويد جميع المنشأت داخل المحطة بحساسات الدخان والحرارة وربطها بلوحة إنذارات مقسمة إلى مناطق.



جاء ذلك على هامش فعاليات الاحتفال بالعيد القومي 107 للمحافظة، حيث تم الاحتفال بذكرى انتصارات قبائل أولاد علي، على المحتل البريطاني في موقعة وادي ماجد منتصف ديسمبر 1915.