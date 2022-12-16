افتتاح مسجدين بحوش عيسى وأبو المطامير في البحيرة بتكلفة 2 مليون جنيه

أعلنت محافظة البحيرة، افتتاح مسجدين جديدين بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و200 ألف جنيه، مشيرة إلى إنشائهما بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية.

وأوضح بيان للمحافظة، أن المسجدين هما: مسجد حسن البرنس بنجيب محفوظ في حوش عيسى على مساحة 144 مترا وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنية، ومسجد التقوى بالعشر تلاف بأبو المطامير على مساحة 500 متر وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتي جاءت تحت عنوان طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع، أن الله جل جلاله هو القادر المقتدر وهو القاهر فوق عباده وقدرته سبحانه وتعالى لا يعجزها شيء ولا يحدها حد.