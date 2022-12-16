ستولتنبرج: استراتيجية الصواريخ الروسية في أوكرانيا مصيرها الفشل

أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج بشدة الهجمات الصاروخية الروسية الجديدة على أوكرانيا بعد وابل كثيف من الضربات على كييف اليوم الجمعة.



وقال ستولتنبرج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خلال مقابلة صحفية في بروكسل، إن محاولات حرمان الشعب الأوكراني من الماء والكهرباء والتدفئة هي هجوم متعمد على المدنيين.



وقصفت روسيا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لعدة أشهر مع حلول فصل الشتاء.



وأظهرت خرائط التحذير أن الإنذارات من غارات جوية دوت عبر العديد من مناطق أوكرانيا اليوم الجمعة، إذ شنت روسيا موجة كبيرة من الهجمات الصاروخية في مختلف أنحاء البلاد.



كما أفادت أنباء بوقوع انفجارات في العاصمة كييف. وبحسب ما تردد فإنه قد تم استخدام قوات الدفاع الجوي لصد الهجمات.