أقر صندوق التنمية الإفريقي، الذراع التمويلي للبنك الإفريقي للتنمية، منحة بقيمة 20.56 مليون دولار لتمويل عملية التوسعة الرابعة لميناء بانجول في جامبيا.

وأوضح بيان أصدره البنك الإفريقي للتنمية أن التمويل يشمل منحة من صندوق التنمية الإفريقي بقيمة 13.71 مليون دولار ومنحة أخرى بقيمة 6.85 مليون دولار من نافذة مرفق دعم الانتقال، وأن المشروع يتلقى أيضًا منحة قدرها 450 ألف دولار أمريكي من برنامج تسريع التكيف في إفريقيا، وهو مبادرة مشتركة بين البنك الإفريقي للتنمية والمركز العالمي للتكيف، للمساعدة الفنية لتعميم المرونة المناخية في التوسع، فيما يستخدم برنامج تسريع التكيف في أفريقيا تحليلات مناخية متطورة لتحديد وقياس آثار مخاطر المناخ المادي على البنية التحتية للموانئ وتوفير خيارات استثمار للتكيف مع المناخ.

وأشار البيان إلى أن تمويل التوسعة يترافق بالتوازي مع مستثمر خاص سيتم اختياره بشكل تنافسي من قبل الحكومة الجامبية، كما دعم البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية عمليات التوسعة السابقة لميناء بانجول.

وأوضح أن التمويل سيعمل على مكينة أعمال الميناء ما يعمل على تقليل الوقت الذي تستغرقه السفن وتقليل الازدحام المكلف والرسوم الإضافية، مما يتيح خفض تكاليف الشحن البحري وغرامات التأخير، ويؤدي إدخال العبّارات الخضراء و المنخفضة الانبعاثات الكربونية إلى جعل البنية التحتية للموانئ أكثر صداقة للمناخ ومرونة للمناخ.

تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية نوفمبر 2022، كان لدى البنك الافريقي للتنمية 12 عملية نشطة في جامبيا، بقيمة 166.6 مليون دولار، ويتم تمويل ثمانين في المائة (80٪) من هذه الأموال من خلال نافذة صندوق التنمية الأفريقي الخاصة بها، ويمثل قطاع النقل 55.6٪ من المحفظة، ليكون الحصة الأكبر، يليه قطاع الزراعة والتنمية الريفية بنسبة 24٪، وتشكل مشاريع قطاع الطاقة 12٪ من المحفظة.