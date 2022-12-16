قال عثمان ديبملي لاعب المنتخب الفرنسي، إن الفريق المشارك ببطولة كأس العالم، المقامة حاليا بقطر، يمتلك هدوءا وخبرة أكبر من الفريق الذي توج باللقب في مونديال روسيا.

وبإمكان المنتخب الفرنسي، الذي يدربه ديديه ديشان، أن يصبح أول فريق يتمكن من الحفاظ على لقب كأس العالم منذ أن فعل ذلك المنتخب البرازيلي في عام 1962، وذاك إذا تغلب على المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية التي تقام على استاد لوسيل في قطر بعد غد الأحد.

وجلس ديمبلي على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في المباراة التي فاز فيها المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي 4 / 2 في نهائي مونديال 2018 ولكن لاعب برشلونة أصبح لاعبا رئيسيا في الفريق المشارك بمونديال قطر.

ورغم إصابة كريم بنزيما ونجولو كانتي وباول بوجبا، وهو ما أدى لافتقاد المنتخب الفرنسي لقوة ضاربة في صفوفه، إلا أن ديمبلي يشعر أن الفريق يشعر براحة أكبر هذه المرة.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :" نحن أكثر هدوءا ولدينا خبرة أكبر. نريد أن نستعد بشكل جيد للنهائي".

وأضاف :" سيكون يوما عظيما، نحن مستعدون لهذه المعركة ضد منافس صعب للغاية، المنتخب الأرجنتيني الحالي أفضل من المنتخب الذي شارك في مونديال 2018".

وتابع:" في مونديال 2018 كان هناك المزيد من الأشخاص المجانين في هذا الفريق، وهناك أجواء رائعة للغاية في 2022 أيضا، ولكن لا مجال للمقارنة هنا".

وبعدما فضل المنتخب الفرنسي عدم اختيار بديل لبنزيما بعدما ترك المعسكر بسبب إصابة في الفخذ الشهر الماضي، أشارت تقارير إلى أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية قد يفاجئ الجميع ويشارك في مباراة الأحد.

ورفض ديشان الرد على هذه الاقتراحات أمس الخميس، وادعى ديمبلي أنه لا يعلم شيئا فيما يتعلق بمشاركة بنزيمة.

وأتم ديمبلي :"لا أعلم لست المدرب، ولكنني أعتقد أن بنزيما أصيب ولا يوجد لدي أي توضيح".