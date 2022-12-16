رئيس الزمالك: «محمود علاء تنازل عن مستحقاته عشان يخرج من الجحيم»

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قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمود علاء مدافع الفريق الأبيض والمُعار لصفوف الاتحاد السكندري، تنازل عن جميع مستحقاته قبل الرحيل في الصيف الماضي.

وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن في الصيف الماضي، تعاقده مع محمود علاء مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأضاف منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه: «يا أستاذ محمد مصيلحي (رئيس الاتحاد) مش قادر تحمي محمود علاء رجعوا لي، لكن مش هيسيبه لآخر السنة تنمر الجماهير يخلص عليه».

وتابع رئيس الزمالك: «خد محمود شبانة ورجع محمود علاء في يناير، علشان دفاع الزمالك محتاجه الفترة القادمة، لأنه أفضل مدافع في مصر».

وأتم: «والاتحاد مش خسران حاجة في الصفقة دي، أنت مدفعتش حاجة أساسا في استعارة اللاعب، وعلاء تنازل عن مستحقاته علشان يخرج من جحيم الجماهير».