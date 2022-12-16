الشرطة الألمانية تلقي القبض على سائق قطار مخمور

ألقت الشرطة الألمانية القبض على سائق قطار مخمور بعد رحلة فوضوية عبر مدينة شتوتجارت جنوب-غربي البلاد، والتي أعرب خلالها عبر مكبر الصوت عن خيبة أمله من وظيفته وصاحب العمل.

يشار إلى أنه في بلد تزداد فيه التوقعات بشأن الإلتزام بالمواعيد، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمواعيد القطارات، وسرعان ما أصبح من الواضح أن هذه ليست رحلة عادية، حيث فوت الرجل البالغ من العمر 43 عاما العديد من المحطات التي كان من المفترض أن يتوقف عندها قطار الضواحي، وفقا للمتحدث باسم الشرطة.

ووفقا للشرطة أنه في حالات أخرى، لم يفتح الأبواب أو قام بذلك بعد مرور وقت طويل.

وفي الوقت ذاته، أصدر السائق أيضا عدة بيانات عبر مكبرات الصوت للتحدث عن وظيفته وصاحب العمل، على حد قول المتحدث.

يشار إلى أنه عندما انطلق القطار متجاوزا محطة روتسهايم، قامت امرأة تنتظر اصطحاب ابنتها التي كانت مسافرة على القطار بإبلاغ الشرطة.

وتمكن السائق من المضي في رحلة أخرى غير مجدولة قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه.

وأظهر فحص السائق أن مستوى الكحول في الدم يعادل حوالي 28ر0%.

ويجري الآن التحقيق مع الرجل للاشتباه في تسببه في مخاطر كبيرة في حركة السكك الحديدية.