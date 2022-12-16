أمريكا وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي يدينون العنف في جنوب السودان

عبرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، اليوم الجمعة، عن الفزع إزاء تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان وحثت على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.



وجاء في البيان المشترك الصادر من خلال وزارة الخارجية الأمريكية أن التقارير التي تشير إلى حوادث قتل وتدمير للممتلكات وعنف جنسي "مفزعة ولا يمكن أن تمر دون اتخاذ موقف بشأنها"، بحسب وكالة رويترز.



وجاء في البيان "ندعو جميع السلطات في جنوب السودان إلى السماح للمساعدات الإنسانية وتسهيل الوصول الآمن لها بأعالي النيل وولاية جونقلي وغير ذلك من مناطق النزاع في البلاد ولأكثر من 9.4 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في أنحاء جنوب السودان".



وأفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء بأن أكثر من 160 مدنيا قتلوا فيما نزح 20 ألفا جراء أعمال العنف في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان منذ أغسطس في ظل تصاعد للاشتباكات بين الجماعات المسلحة.