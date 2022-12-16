إبراهيم عيسى: لدينا إمكانيات هائلة فى السياحة وعلينا التخلص من السلفية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، على أهمية التخلص من التيار السلفي وتغيير ثقافتنا المجتمعية لنكون دولة ذات سياحة جيدة تجذب الاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر دولة تستقبل سائحين كثيرين ولدينا في مصر طاقة رهيبة وإمكانيات هائلة للسياحة وغير مستثمرة.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس"، أن المجتمع المصري لا يوجد فهم مجتمع سياحي بداية من استقبال السائح في المطار وحتى وداعه، وهذه الدورة تحتاج لتغيير جذري.

وشدد على ضرورة التماسك الوطني باعتباره أمر حتمي وأن الاختلاف السياسي واجب وطني، وأن يكون اختلاف تحت سقف واحد هدفه استقرار الدولة والمؤسسات، موضحًا أن قدرة الدولة المصرية على عبور الأزمة الاقتصادية بشكل به تعافي سليم يكون بقرارت مشتركة من جميع القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.