ثقافة المنيا تناقش تنمية الريف المصري في ظل مبادرة حياة كريمة

قال خالد إسماعيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي بالمنيا، إن الهيئة العامة لقصور الثقافة، أقامت العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، والتي تهتم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.

وقدمت مكتبة إسحاق الثقافة محاضرة بعنوان "تنمية الريف المصري في ظل مبادرة حياه كريمة" حاضرتها مرفت محمد وتحدثت عن مبادرة حياة كريمة وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ إطلاقها في عام 2019، وجه الرئيس في نهاية عام 2020 بتبني برنامج متكامل وغير مسبوق لتطوير الريف المصري بالكامل من خلال نهج شامل يتضمن توفير كل خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن مد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا داخل كل قرية.

وأضافت أن المبادرة تعني حياة كريمة لكل المواطنين، وبدأ العمل بها في كل قرى مصر من أقصاها إلى أدناها، يشمل مستوى رفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، تغطية القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومد شبكات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة خطوط الاتصالات وخدمات الكهرباء، رصف الطرق الرئيسية وتثبيت الشوارع الفرعية الصغيرة، تبطين الترع والمجاري المائية وتحسين خدمات إدارة المخلفات.

وتشمل محور توفير ورفع كفاءة خدمات التنمية الاجتماعية، من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة، تطوير الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل، رفع كفاءة الخدمات الشبابية والمنشآت الرياضية وغيرها.

وذكرت أن محور التنمية الاقتصادية، يشمل رفع مستوى الدخل الحقيقي لسكان الريف وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة عن طريق التوسع في المشروعات الإنشائية كثيفة العمالة.