إيرانيون يلجأون سياسيا إلى ألمانيا بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة

أفاد تقرير صادر عن مجلة "شبيجل" الإخبارية الألمانية بأن عدد طالبي اللجوء الإيرانيين إلى ألمانيا ارتفع بشكل ملحوظ منذ بداية موجة الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.



وقال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين "بامف" في نورنبيرج، إن 613 إيرانيا تقدموا بطلبات لجوء في سبتمبر الماضي، وفي أكتوبر الماضي تقدم 892، فيما شهد شهر نوفمبر تقدم 1039 شخصا، وفقا لما ذكرته المجلة نقلا عن المكتب.



وفي نفس الشهر من العام الماضي، كان العدد 381 فقط.



وفي عام 2021 بأكمله تلقى مكتب الهجرة واللاجئين الألماني 2693 طلب لجوء أولي من الإيرانيين، أما هذا العام فقد تقدم بحلول نهاية شهر نوفمبر 5447 شخصا بطلبات لجوء.



يواصل حزب الخضر في البرلمان الألماني"بوندستاج" الإصرار على تقديم مساعدة سريعة لمنتقدي النظام الإيراني.



وقال المختص في السياسة الداخلية جوليان بالكه (حزب الخضر): "يجب منح اللاجئين من إيران الحماية واللجوء هنا في ألمانيا".



تحدث البرلمان مؤخرا لصالح دعم الحركة الاحتجاجية في إيران.



وجاء في بيان للبرلمان "بوندستاج" القول: "يشمل هذا حقيقة أننا ما زلنا نحظى بفرصة من خلال السفارة الألمانية لتقديم الدعم في البلاد أو المساعدة في الحالات الفردية لمغادرة إيران".