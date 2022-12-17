ضبط 27 ألف عبوة حلوى و250 كيلو شكولاته غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالنوبارية

أعلنت محافظة البحيرة، عن الجهود المبذولة لتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وأضافت المحافظة في بيان اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، شنت حملة تموينية بقيادة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية على أسواق مدينة النوبارية، أسفرت عن ضبط 27 ألف عبوة جيلي كولا و250 كيلو شكولاته غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع يدار بدون سجل صناعي.



تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.