 الرئيس السيسي يلتقي نظيره الأمريكي على هامش قمة واشنطن ويتبادلان الأحاديث الودية - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يلتقي نظيره الأمريكي على هامش قمة واشنطن ويتبادلان الأحاديث الودية


نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 3:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 3:09 ص

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش أعمال قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا، التي عقدت على مدى ثلاثة أيام في العاصمة واشنطن.
وتصافح الرئيسان السيسي وبايدن، بحرارة بالغة، وتبادلا الأحاديث الودية.

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