الهلال الأحمر الفلسطيني: سيارات الإسعاف التابعة لنا توقفت عن العمل في شمال غزة

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبدالجليل حنجل، إن «الوضع كارثي في جميع أنحاء قطاع غزة»، منوهًا أن مستشفيات الشمال توقفت عن العمل؛ بعد حصار قوات الاحتلال لمستشفيي العودة وكمال عدوان.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن مستشفيات الشمال لا تقدم أي خدمات طبية الآن؛ بسبب الحصار والقصف الإسرائيلي.



ونوه بأن «سيارات الإسعاف الخاصة بالجمعية توقفت عن العمل في شمال القطاع ومدينة غزة؛ بسبب منع الاحتلال الوقود من الدخول إلى تلك المناطق، التي أصبحت محرومة من الخدمات الإسعافية».



وحذر من أن «عدم إدخال الوقود لمناطق الشمال يزيد من المخاطر هناك»، معقبًا: «فقدنا الاتصال منذ يومين بطواقمنا بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت، مما يهدد بزيادة المتاعب بحق النظام الصحي المتهالك».



وأشار إلى أن «مستشفيات جنوب القطاع تتعرض لضغط كبير»، قائلًا إن باحات مستشفى الأمل ومقر الجمعية في غزة يأويان 13 ألف نازح فلسطيني.



وأكمل: «النازحون يحتاجون إلى الغذاء والماء والمرافق الصحية، والاستمرار في قصف محيط المستشفيات يؤدي إلى زيادة عدد الوافدين عليها، في ظل قلة المستهلكات والموارد المطلوبة».





