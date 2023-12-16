الرئيس الإندونيسي يطلب من اليابان دعم الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

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طلب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم السبت، من اليابان دعم الدعوات من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

والتقى ويدودو برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مكتبه في طوكيو اليوم.

وناقش القائدان مجموعة من القضايا، من بينها القضية الفلسطينية، وفقا لبيان صحفي صدر من مكتب الصحافة الإعلام والمعلومات لدى سكرتارية الرئاسة الإندونيسية.

وجدد الرئيس الاندونيسي خلال الاجتماع سعى بلاده الثابت من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة ودخول عملية سريعة لتطبيق حل الدولتين. وطلب دعم اليابان في هذه المساعي.

ولم يتبن مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار الإنساني الفوري في غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (فيتو).

وقال نائب مبعوث الولايات المتحدة للأمم المتحدة إن وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة "لن يكون سوى بمثابة زرع بذور الحرب القادمة".