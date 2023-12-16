رشحت مجموعة من السياسيين والرياضيين والفنانين المدعومين من الكرملين اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإعادة انتخابه قبل ثلاثة أشهر من التصويت.

وذكرت وسائل إعلام حكومية روسية، أن ما يسمى بمبادرة الناخبين رشحت بوتين بالإجماع كمرشح للانتخابات التي ستجرى في 17 مارس.

وأشارت إلى أن الخطوة التالية هي جمع التوقيعات قبل الانتهاء من الترشيح رسميا، على الرغم من أن هذا ينظر إليه على أنه مجرد إجراء شكلي في روسيا، حيث إن المعارضة محدودة ووسط مزاعم واسعة النطاق بالتلاعب.

وأعلن بوتين، 71 عاما، ترشحه قبل ثمانية أيام كما كان متوقعا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بولاية خامسة بعد أن أجرى تعديلا دستوريا في 2020، ومن المتوقع أن تمنع السلطات أي مرشحين جادين من المعارضة.

ويخوض بوتين الانتخابات رسميا كمستقل، لكنه مدعوم بشكل خاص من حزب الكرملين "روسيا الموحدة".

وتجرى الانتخابات بينما يتواجد العديد من الخصوم السياسيين في المنفى بالخارج أو في السجون داخل روسيا.

ويُنظر إلى الكثير من الروس على أنهم يقبلون رؤية بوتين بأنه يحميهم من أعداء روسيا في الغرب وخاصة من خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

ورغم ذلك، أطلق فريق السياسي المعارض المسجون، أليكسي نافالني، حملة تدعو الروس إلى التصويت لأي مرشح آخر غير بوتين.

ويشكو المراقبون من أن الانتخابات النزيهة لم تعد موجودة منذ فترة طويلة في روسيا.