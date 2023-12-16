كرم جبر: الرئيس السيسي حقّق أكبر عملية إصلاح سياسي لم تحدث في أي دولة

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حقّق أكبر عملية إصلاح سياسي ومصالحة بين كل فئات المجتمع بما لم يحدث في أي دولة بالعالم.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مانشيت» الذي يُقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر شاشة «cbc»، مساء الجمعة، أنّه بعد 2011 (في إشارة إلى ثورة 25 يناير) صدرت دعاوى كثيرة بإجراء محاكمات في الميادين كما جرى في دول أخرى.



وأوضح أنّ القيادة السياسية استطاع تحقيق هذه المصالحة دون أن يشعر بها أحد، حيث لم تحدث أي إجراءات انتقامية أو محاكمات خارج إطار القضاء والعدالة.



ولفت إلى أنه لم تحدث أي تصفية للحسابات، خلافا لما حدث في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وجنوب إفريقيا، حيث ظلّت هذه الشعوب في أعقاب ثوراتها تعمل على الانتقام من بعضها.



ونوه بأن عناصر جماعة الإخوان الموجودين في السجون يُحاكَمون على جرائم ارتكبوها، هي محاكمات تتم أمام القضاء العادي وليس الاستثنائي.



ولفت إلى أن محاسبة كل من تلوثت يده بالدماء هي جزء من المصالحة الوطنية التي حققها الرئيس السيسي.