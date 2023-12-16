صرح رئيس حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو، اليوم السبت، بأن الاتحاد الأوروبي ترك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دون دعم مالي، مشددا على أنه يجب على فرنسا أن تفعل الشيء نفسه، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وكتب فيليبو على حسابه في منصة "إكس": "أسبوع رهيب لزيلينسكي، لكنه أسبوع جيد جدا لآفاق السلام!".

وأوضح رئيس حزب الوطنيين، أن اقتراح تخصيص 50 مليار يورو كمساعدة لنظام كييف تم حظره، وأضاف أن فرنسا يجب أن تتوقف عن تمويل أوكرانيا بشكل مستقل. وكان رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اقترح في وقت سابق تقديم 20 مليار يورو في صندوق السلام الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا للفترة 2024-2027.

وبعد عرقلة هذه المبادرة خلال المناقشات، بدأ رئيس الدبلوماسية الأوروبية الحديث عن تخصيص خمسة مليارات على الأقل لعام 2024، إلا أن هذا الاقتراح لم يجد تأييدا بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي.

وصرح بوريل، في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على تخصيص 5 مليارات يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا في عام 2024 بحلول نهاية العام. كما تقوم المجر حاليا بحظر الدفعة الثامنة من المساعدة لكييف من صندوق السلام الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، والتي كان من المقرر استخدامها في عام 2023.

كما ذكرت صحيفة "ذا تلجراف"، في وقت سابق، أن بريطانيا والولايات المتحدة تضغطان على الاتحاد الأوروبي للتوسع، بغية رفع نطاق التمويل والمساعدات المقدمة لأوكرانيا.