وفاة أمير الكويت نواف الأحمد

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أعلن الديوان الأميري الكويتي، وفاة نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي توفي ظهر اليوم السبت.
جاء ذلك في بيان للديوان، منذ قليل.