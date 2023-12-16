وفاة أمير الكويت نواف الأحمد

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أعلن الديوان الأميري الكويتي، وفاة نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي توفي ظهر اليوم السبت.

جاء ذلك في بيان للديوان، منذ قليل.