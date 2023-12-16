 وفاة أمير الكويت نواف الأحمد - بوابة الشروق
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وفاة أمير الكويت نواف الأحمد


نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 11:55 ص | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 11:56 ص

أعلن الديوان الأميري الكويتي، وفاة نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي توفي ظهر اليوم السبت.

جاء ذلك في بيان للديوان، منذ قليل.


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