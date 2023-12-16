محكمة في كوت ديفوار تأمر بتعليق مؤتمر لحزب المعارضة لتعيين زعيم جديد

أمرت محكمة في أبيدجان، في قرار في اللحظة الأخيرة، بتعليق المؤتمر، الذي كان يسعى فيه حزب المعارضة الرئيسي، لتعيين زعيم جديد اليوم السبت.

وتيجان ثيام، المصرفي السابق في بنك "كريديه سويس"، من بين المرشحين، الذين يتنافسون على قيادة الحزب الديمقراطي، في كوت ديفوار، بعد وفاة هنري، كونان بيدي، الذي ترأس حزب المعارضة في الدولة الواقعة غرب أفريقيا لمدة ثلاثة عقود، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأمرت المحكمة الابتدائية ومقرها أبيدجان بتأجيل المؤتمر، الذي كان من المقرر أن يعقد في 16 ديسمبر، حسب ملف للمحكمة، أطلعت عليه وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ومنعت قوات الأمن الوصول إلى الفندق، الذي كان من المقرر أن يعقد فيه المؤتمر، صباح اليوم السبت، ومقر الحزب.

وتتداول قيادة الحزب حاليا بشأن كيفية الرد، حسب متحدثة.