علق المهندس إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، على ارتفاعات أسعار الذهب ‏بالسوق المحلية.

وأرجع خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» عبر شاشة قناة «المحور» مساء الجمعة، استمرار ارتفاع أسعار الذهب إلى موقف الفيدرالي الأمريكي بشأن تثبيت سعر الفائدة ‏الأربعاء الماضي، لافتا إلى تسجيل البورصة العالمية مطلع الأسبوع الماضي رقما تاريخيا بسعر ‏الأوقية. ‏

وأشار إلى ارتفاع الأسعار عالميا؛ نتيجة توجه المستثمرين الأجانب إلى الذهب في أعقاب قرار ‏تثبيت سعر الفائدة، فضلا عن إشارات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حول ‏احتماليات تخفيض سعر الفائدة 3 مرات خلال العام المقبل. ‏

وأوضح أن التقديرات تشير إلى تخفيض الفيدرالي الفائدة على الدولار مارس المقبل، مشيرا إلى أن ذلك ‏من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار أمام العملات الأخرى وارتفاع أسعار الذهب ‏العالمية. ‏

ولفت إلى انخفاض مستويات الطلب بالسوق المحلية بالتزامن مع نهاية العام وموسم إجازات العام ‏الميلادي الجديد، موضحا أن ارتفاع الطلب على الشراء عادة ما يكون مع إجازات منتصف العام.‏