علق المهندس إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، على ارتفاعات أسعار الذهب بالسوق المحلية.
وأرجع خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» عبر شاشة قناة «المحور» مساء الجمعة، استمرار ارتفاع أسعار الذهب إلى موقف الفيدرالي الأمريكي بشأن تثبيت سعر الفائدة الأربعاء الماضي، لافتا إلى تسجيل البورصة العالمية مطلع الأسبوع الماضي رقما تاريخيا بسعر الأوقية.
وأشار إلى ارتفاع الأسعار عالميا؛ نتيجة توجه المستثمرين الأجانب إلى الذهب في أعقاب قرار تثبيت سعر الفائدة، فضلا عن إشارات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حول احتماليات تخفيض سعر الفائدة 3 مرات خلال العام المقبل.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى تخفيض الفيدرالي الفائدة على الدولار مارس المقبل، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار أمام العملات الأخرى وارتفاع أسعار الذهب العالمية.
ولفت إلى انخفاض مستويات الطلب بالسوق المحلية بالتزامن مع نهاية العام وموسم إجازات العام الميلادي الجديد، موضحا أن ارتفاع الطلب على الشراء عادة ما يكون مع إجازات منتصف العام.