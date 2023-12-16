 مستشار نتنياهو عن قتل أسراهم بالخطأ: حماس تفاجئنا من باب أو نفق - بوابة الشروق
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مستشار نتنياهو عن قتل أسراهم بالخطأ: حماس تفاجئنا من باب أو نفق

تل أبيب - معا
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 7:48 م | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 7:48 م

قدم مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعض التفاصيل حول صعوبة المعارك في غزة، التي أدت إلى قيام جيش الاحتلال عن طريق الخطأ بقتل الأسرى الثلاثة الذين كانت تحتجزهم حماس.

وردا على سؤال حول قواعد الاشتباك في جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي يقول المسئولون إن قواته خالفتها بقتل الأسرى، قال ريجيف إن بعض تلك القواعد ينبغي أن يظل سرياً لأن "حماس تستمع إلى محادثاتنا".

وزعم ريجيف أن جيش الاحتلال حريص على عدم "قتل الأبرياء أو الأسرى"؛ لكن المشكلة تكمن في أن حماس "لا ترتدي الزي المعروف لعناصرها، بل تتخفى في ملابس مدنية".

وأضاف أن هناك حوادث سابقة شهدت استسلام بعض الأفراد المدنيين، قبل أن يهاجموا قوات جيش الاحتلال، قائلاً: "فجأة نظن أن المنطقة نظيفة، ويخرج شخص من باب أو نفق تحت الأرض ويطلق النار على قواتنا".

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