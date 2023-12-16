 رسالة من كهربا لجماهير اتحاد جدة بعد التأهل لنصف نهائي المونديال - بوابة الشروق
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رسالة من كهربا لجماهير اتحاد جدة بعد التأهل لنصف نهائي المونديال

محمد جلال
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 4:10 م | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 4:10 م

وجه محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، رسالة لجماهير ناديه السابق اتحاد جدة عقب الفوز الذي حققه المارد على الاتحاد.

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هاردلك من أعماق قلبي لنادي الاتحاد السعودي، وشكرا لن تكفي لجمهور الذهب على حسن الاستقبال ليا في الملعب".

وأضاف: "كانت مباراة قمة فنيًا وجماهيريآ استمتع بها الجميع، مع تمنياتي لكم دائما وأبدا بالتوفيق".

وسبق ولعب كهربا عامين في صفوف الاتحاد حينما كان معارا من الزمالك من عامي 2016 لـ2018.

وخاض كهربا مع الاتحاد 53 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 9 آخرين.

وتوج كهربا مع الاتحاد بكأس خادم الحرمين وكأس ولي العهد.


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