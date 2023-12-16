4 دول تدعو أعضاء الأمم المتحدة إلى الاهتمام بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية

دعت كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان وألبانيا، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، إلى توجيه اهتمام أكبر بانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وأصدر ممثلون عن الدول الأربع لدى الأمم المتحدة، الدعوة في بيان مشترك صدر أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم السبت.

ودعت الدول الأربع، جميع الدول الأعضاء الأخرى إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، في إشارة إلى أن خبراء بالأمم المتحدة أعربوا عن مخاوفهم بشأن الإعادة القسرية لطالبي اللجوء من كوريا الشمالية.

ويبدو أن هذه الدعوة تأتي في أعقاب عملية الإعادة الجماعية الأخيرة لكوريين شماليين هاربين من قبل الصين، بعد أن أعادت كوريا الشمالية فتح حدودها.

كما دعت الدول الأربع كوريا الشمالية إلى "الوفاء بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والتعامل مع خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لهذا الغرض".

يذكر أن منظمة العفو الدولية أشارت في عدة تقارير لها إلى احتجاز أكثر من 100ألف شخص تعسفياً في معسكرات السجناء السياسيين في كوريا الشمالية وأن هذه المعسكرات لا تلبي الأوضاع المعيشية فيها ما تقتضيه المعايير الدولية من شروط.

كما لفتت إلى استمرار فرض قيود مشددة على الحق في حرية التعبير وحرية التنقل. وعانى العمال الذين أرسلوا للعمل خارج البلاد من ظروف عمل قاسية.