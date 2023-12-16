وزير الخارجية الإسباني يجري مباحثات في موريتانيا حول الهجرة غير الشرعية

أجرى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس، مساء الجمعة في نواكشوط مباحثات مع وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، تركزت على ملف الهجرة غير الشرعية وسبل التصدي لها ومساهمة موريتانيا في المجهود الرامي لوقفها.

وقالت مصادر مطلعة، إن المباحثات تناولت مراجعة شاملة للقضايا الرئيسية وللملفات المتعلقة بالهجرة غير النظامية وسبل إعادة النظر في الاطار القانوني والتشريعي الناظم للتعاون الثنائي بين مدريد ونواكشوط واعتماد مقاربة متشابهة للتصدي للمهاجرين والتصدي لتدفقهم نحو السواحل الإسبانية القريبة من موريتانيا، وهي سواحل جزر الكناري.

يذكر أنه تم رصد زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين الأفارقة القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الذين تمكنوا من الوصول بقواربهم إلى سواحل إسبانيا.