الهند وسلطنة عمان تتفقان على تعزيز التعاون وتسعيان لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

تبنى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وسلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم السبت، وثيقة رؤية لتعزيز التعاون الثنائي في حوالي 10 مجالات رئيسية، ودفعا إلى إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في أقرب وقت ممكن خلال محادثاتهما "المثمرة" فى نيودلهى لضخ زخم جديد في العلاقات الاستراتيجية بين الهند وسلطنة عمان.

كما ناقش الجانبان الأوضاع في غزة، فضلا عن الحاجة الأكبر لمحاولة تحقيق حل الدولتين للقضية الفلسطينية كوسيلة للمضي قدما، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا عن وزير الخارجية الهندى فيناي كواترا .

كما أعلن الجانبان عن الشريحة الثالثة من صندوق الاستثمار العماني الهندي المشترك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي (حوالي 2500 كرور روبية) والتي سيتم استخدامها لتوجيه الاستثمار إلى القطاعات الأسرع نموا في الاقتصاد الهندي.