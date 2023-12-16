حالات كورونا في سنغافورة تتجاوز 56 ألفا في أول أسبوع من ديسمبر

ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد- 19 في سنغافورة في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر إلى 56043 حالة، بزيادة 75 % عن الـ 32035 حالة المسجلة في الأسبوع السابق له، حسبما ذكرت وزارة الصحة السنغافورية.

وهذا هو ثالث أسبوع يشهد زيادة فى حالات العدوى بكوفيد- 19.

وقالت وزارة الصحة إنها ستقوم بتحديث الأعداد يوميا اعتبارا من 19 ديسمبر، حسبما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم السبت.

ونصحت الوزارة السكان بوضع الكمامات في الأماكن المزدحمة حتى إن لم يكونوا مرضى، خاصة في الأماكن المغلقة أو حول الأشخاص المعرضين للخطر.

وأضافت وزارة الصحة في بيان صحفي أنها ستفتح منشأة ثانية لعلاج كوفيد- 19 مطلع الأسبوع الجاري، لزيادة عدد أسرة المرضى.