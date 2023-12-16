 انقطاع الكهرباء في جنوب روسيا وشرق أوكرانيا جراء عواصف ثلجية - بوابة الشروق
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انقطاع الكهرباء في جنوب روسيا وشرق أوكرانيا جراء عواصف ثلجية

د ب أ
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 5:13 م | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 5:13 م

أعلنت وزارة الكهرباء في موسكو، أن العواصف العاتية تسببت في انقطاع الكهرباء في جنوب روسيا وشرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن نحو 600 ألف ساكن تضرروا في منطقة روستوف ومنطقتي لوهانسك ودونيتسك الأوكرانيتين اللتين تحتلهما روسيا.    

وذكرت الوزارة في وقت لاحق أنه في روستوف على الأٌقل، عادت الكهرباء لأكثر من نصف الأسر المتضررة.

وتعرضت المنطقة لأحوال جوية استثنائية شملت هطول ثلوج كثيف وثلج أسود ورياحا عاتية.

كان إعصار ثلجي قوي قد ضرب أمس الجمعة القسم الأوروبي من روسيا ووصل إلى العاصمة موسكو ومنطقتها.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط ثلوج لم تشهدها موسكو منذ 63 عاما.


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